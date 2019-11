09.11.2019 | 06:10 Uhr Großer Ski-Flohmarkt in Oberwiesenthal

Am 9. November findet der 18. Ski-Flohmarkt in Oberwiesenthal statt. Hier gibt es alles, was das Wintersportherz begehrt. Aber worauf sollte man beim Kauf von gebrauchter Ausrüstung achten? MDR SACHSEN hat nachgefragt.