Wie die Betreiber der Skiarena Eibenstock mitteilten, sind der Schlepplift am Haupthang, die Zauberteppiche und das Kinderland, der Rodelberg und die Allwetterbobbahn in Betrieb. Allerdings fehle noch ausreichend Schnee für die Pisten rund um die Sesselbahn. In der Nacht von Mittwoch soll deshalb beschneit werden. "Wir haben erstmal genügend Schnee", so Inhaber Stefan Uhlmann. "Durch das Beschneien sollte der Schnee bis übers Wochenende reichen", so Uhlmann. Für das Wochenende sind in Eibenstock wieder Plusgrade angekündigt. Es könnte also auch regnen.