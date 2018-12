Kind stürzt aus Sessellift

In Eibenstock hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Liftunfall ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz dem MDR SACHSEN bestätigte, ist ein sechsjähriges Mädchen gegen 15:30 Uhr von einem Sessellift der Adlerfelsenbahn etwa neun Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um das schwer verletzte Kind zu versorgen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen anschließend in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.