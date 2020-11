Pumpspeicherkraftwerk Pumpspeicherkraftwerke dienen als Energiespeicher. Wasser wird durch elektrische Pumpen in einen hoch gelegenen Speicher gepumpt. Bei Strombedarf wird das Gefälle zum Unterbecken genutzt, um Turbinen zur Stromerzeugung zu betreiben. Pumpspeicherkraftwerke gelten gegenwärtig als einzige Möglichkeit, großtechnisch elektrische Energie wirtschaftlich zu speichern. In Deutschland sind 30 Pumpspeicherkraftwerke mit einer Gesamtleistung von etwa 6.500 Megawatt in Betrieb.