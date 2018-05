Ein Mitglied des Stadtrats von Aue hat den Bundesliga-Fußball-Schiedsrichter Sören Storks wegen Betrugsverdacht angezeigt. Grund sind mehrere strittige Entscheidungen des Referees im Zweitligaspiel von Erzgebirge Aue beim SV Darmstadt 98. Die Veilchen hatten die Begegnung durch ein spätes Gegentor 0:1 verloren und müssen deshalb in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.

Der parteilose Stadtrat Tobias Andrä wirft Storks vor, mit eklatanten Fehlentscheidungen den sächsischen Verein mutwillig beschädigt zu haben. Er verweist vor allem auf ein von Aue in der vierten Spielminute erzieltes reguläres Tor, das der Schiedsrichter nicht anerkannte, sowie einen nicht gegebenen Handelfmeter. Das dürfe in einem so wichtigen Spiel einfach nicht passieren, sagte Andrä MDR SACHSEN. Er verwies auf die drohenden sportlichen und auch wirtschaftlichen Folgen für Erzgebirge Aue, aber auch für die Region.