Mit dem Künstler Carlfriedrich Claus wurde am Mittwoch das Kunstprojekt "Annaberger Köpfe" gestartet. Künftig sollen Großporträts berühmter Bürger von Annaberg-Buchholz an Fassaden der Stadt zu sehen sein. Die Hauswände stellt die Wohnungsbaugenossenschaft WBG Einheit eG zur Verfügung. "Wir haben mit der Kommune nachgedacht, wie wir als Wohnungsbaugenossenschaft die Stadt attraktiver machen können", erinnert sich Thomas Schlichting von der WBG Einheit. "Erst sollten es Landschaften sein. Doch dann haben wir uns auf Porträts geeinigt." Das gebe es in Annaberg noch nicht und es passe gut zur Welterbe-Montanregion Erzgebirge.

Die Fassadengestaltung in Annaberg reiht sich ein in das "MuralTrail2025 Projekt" der Europäischen Kunstgemeinschaft e.V. und Rebel-Art. Die Chemnitzer Künstler haben für diese öffentliche Kunstroute zum Thema "Alte Meister und junge Wilde" schon in Oelsnitz/Erzgebirge ein Bergarbeiter-Künstler-Porträt sowie in Chemnitz ein Fassaden-Bild gemeinsam mit der klassischen Chemnitzer Malerin Dagmar Ranft-Schinke mit dem Titel "Don Quijote" geschaffen.