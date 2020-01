Im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Morgenröthe-Rautenkranz können Pensionsgäste in die Fantasiewelten von Jules Verne eintauchen. Die Inhaber vom "Weltraumbahnhof Rautenkranz" haben die Räume im Stil des Steampunk eingerichtet. Das ist eine Art Retrofuturismus angelehnt an die Zeit der Dampfmaschinen in der Viktorianischen Epoche des 19. Jahrhunderts.