Die Stollensaison im Erzgebirge hat begonnen. In der Nacht zum Mittwoch wurden die ersten Stollen bei den Annaberger Backwaren in die Öfen geschoben. Über Außentemperaturen von 30 Grad können die Mitarbeiter der Großbäckerei nur lachen. Sie arbeiten bei bis zu 40 Grad, um die echten erzgebirgischen Stollen in Form zu bringen. Warum jetzt schon der Stollenduft durch die Hallen der Großbäckerei zieht, weiß die Geschäftsführerin der Annaberger Backwaren, Martina Hübner. "Im Erzgebirge werden die Stollen immer Ende November gebacken. Gegessen wurden sie erst an den Feiertagen. Und die Zeit dazwischen wurde genutzt, damit sie ordentlich durchziehen und ablagern." Da die Stollen heute aber früher verkauft würden, müsse man entsprechend eher mit dem Backen beginnen.

Kunden denken jetzt schon an die Weihnachtszeit

Nicht nur die Bäckerei, sondern auch viele Kunden sind im August bereits im Weihnachtsmodus, sagt Martina Hübner. "Wir haben zahlreiche Kunden, die jetzt schon hier anrufen oder schreiben." Am Mittwoch sei eine Bestellung aus Berlin für zehn Stollen eingegangen. "Also auch unsere Kunden denken schon an die Weihnachtszeit."

Auch Biostollen im Sortiment

Erstmals wird auch ein Biostollen in größerer Stückzahl produziert. In diesem Jahr verlassen 3.000 dieser Stollen die Backöfen. Die Hälfte davon ist schon fertig. Hübner folgt damit einem allgemeinen Trend. "Die Dinge, die es überall auf der Welt gibt, also vegetarische Sachen und Bioprodukte, die kommen im Erzgebirge manchmal etwas später an." Da das Weihnachtssortiment der Bäckerei aber nicht nur im Erzgebirge, sondern weltweit gefragt sei, habe man in diesem Jahr diesen Stollen ins Sortiment aufgenommen." Noch müssen die Stollen ruhen. Aber Weihnachten ist nicht mehr weit... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ungewisses Weihnachtsgeschäft

Ob das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ähnlich gut läuft wie in den vergangen Jahren, steht allerdings für Martina Hübner in den Sternen. In normalen Zeiten treibt das Stollengeschäft den Umsatz der Firma auf das Doppelte bis Dreifache nach oben. Da noch völlig offen ist, ob es im Dezember Weihnachtsmärkte geben wird, ist auch das Stollengeschäft keine sichere Bank.

Stollen als Botschafter des Weihnachtslandes

Die Stollen der Annaberger Backwaren sind nicht nur im Inland gefragt. Nach Angaben der Firma werden sie in mehr als 60 Länder exportiert. Kunden gibt es in afrikanischen Staaten, im Fernen Osten, Russland und den USA. Damit hat der Stollen aus dem Erzgebirge bereits weihnachtliche Weltgeltung erlangt. In einiger Zeit werden diese Stollen ihre Reise in alle Welt antreten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

