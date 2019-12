Die sechs Kilometer lange Straße zwischen Elterlein und Geyer ist schon seit vielen Jahren marode. Unweit der Pension "Waldschänke" führt sie über einen Damm am sogenannten Schwarzen Teich. Nach Ansicht des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ist der Damm so beschädigt, dass die Straße nun komplett gesperrt werden musste.



Der Bürgermeister von Elterlein, Jörg Hartmann, kann die Sperrung nicht nachvollziehen. "Es hat bis unmittelbar vor der Sperrung eine Umleitungsstrecke hier entlang gegeben. Der gesamte Schwerlastverkehr ist Richtung Elterlein mit Tonnagen von 60 Tonnen und mehr drübergegangen. Und dann hat man mit einem Mal die Festlegung getroffen, dass nicht einmal mehr die Bürger drüberlaufen können." Eine Ampelregelung an der betroffenen Stelle oder ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 oder 7,5 Tonnen würde seiner Meinung nach genügen. Obwohl ihm auch klar sei, dass der Damm gesichert und erneuert werden müsse.