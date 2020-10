"Wir wissen ja nicht, wie viele Leute kommen", sagt Drechselmeister Jens Breitfeld aus Annaberg-Buchholz. "Also wir haben das Glück, wir können hier oben in der Werkstatt rein und aus dem Haus unten wieder raus. Also wir haben einen Rundkurs und dann an vielen Stellen, was zum Desinfizieren." Gleichzeitig können nur wenige Besucher in die Drechslerei. Auch die Handwerkergäste, Schnitzer und Posamentierer, müssen in diesem Jahr in unterschiedlichen Räumen platziert werden.