Rennrodlerin Julia Taubitz hat bei der Weltmeisterschaft am Königssee ihren zweiten Titel geholt. Nach dem Sieg im Sprintrennen am Freitag gewann sie am Sonntag erstmals auch den klassischen Einsitzer-Wettbewerb. Die 24-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal lag nach zwei Durchgängen mehr als drei Zehntelsekunden vor Olympiasiegerin Natalie Geisenberger. Dajana Eitberger und Anna Berreiter vervollständigten den deutschen Vierfacherfolg bei der Heim-WM. In den vergangenen beiden Jahren war Taubitz jeweils Vize-Weltmeisterin geworden.