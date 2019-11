Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr in die Dr. Külz Straße in Aue gerufen worden. Der gemeldete Feuerschein stammte von Teelichtern, die allerdings unbeaufsichtigt in einer Wohnung brannten. Eine besorgter Nachbar hatte den Feuerschein bemerkt und einen Brand befürchtet, aber keinen Bewohner erreichen können. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Tür, wo sie dann lediglich die Teelichter fand. Da noch immer kein Bewohner anwesend war, übergab die Feuerwehr die Wohnung zur Sicherung der Polizei.



Feuerwehr-Einsatzleiter Frank Georgi betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Feuerwehr auch in Zweifelsfällen zu rufen. Damit könne Schlimmeres verhindert werden. Ein solcher Alarm, wie in Aue, stelle keinen Missbrauch des Notrufs dar.