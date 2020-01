Bei einem Brand in einem Seniorenheim im tschechischen Vejprty (Weipert) sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sieben Personen seien verletzt worden, davon drei schwer. Das sagte ein Sprecher der Rettungskräfte nach Angaben der Agentur CTK am Sonntag. Das Feuer sei am frühen Morgen, kurz nach 6 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in dem ausgebrochen.



Weipert im Erzgebirge grenzt unmittelbar an die sächsische Gemeinde Bärenstein an. Die Einsatzkräfte riefen einen Großalarm aus. Am Unglücksort trafen den Angaben zufolge sieben Rettungswagen ein, darunter auch zwei aus Deutschland. Ein Hubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht eingesetzt werden.