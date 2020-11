Der Fahrer dieses Autos wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus an den Folgen starb.

Ein 28-Jähriger ist auf der B101 nahe Schwarzenberg im Erzgebirge mit seinem Auto verunglückt und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Fahrzeug des Mannes war am Sonntagabend auf gerade Strecke hinter dem Ortsausgang von Grünstädtel von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer kam zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Zur genaueren Unfallursache konnte die Polizei keine Angaben machen.