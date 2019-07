Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Hundshübel im Erzgebirgskreis gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann am Dienstagabend mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er starb noch am Unfallort.



Rettungskräfte berichteten, das Motorrad sei unter der Leitplanke verkeilt gewesen. Der Schutzhelm des Motorradfahrers zerbrach in mehrere Teile. Weil an dem Motorrad weitere Fußhalterungen heruntergeklappt waren, suchten die Rettungskräfte im Wald mit Wärmebildkameras nach möglichen weiteren Unfallopfern. Allerdings konnten sie keine weiteren Personen finden.