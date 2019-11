Mehr als 100 Ortschronisten und Heimathistoriker aus dem Erzgebirgskreis treffen sich am Mittwoch im Landratsamt in Annaberg-Buchholz. Im Mittelpunkt der zehnten Konferenz stehen die Kirchen im Erzgebirge und die vorhandenen Unterlagen zum Thema in den Beständen des Kreisarchives. Außerdem gibt es einen Vortrag zur Architektur erzgebirgischer Dorfkirchen.