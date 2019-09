Auf der Staumauer der Talsperre Eibenstock wird am Vormittag eine Trinkwasserzapfsäule in Betrieb genommen. Wanderer und Besucher können hier ihre mitgebrachten Flaschen kostenlos auffüllen. Die Granit-Säule verfügt auch über eine zusätzliche Zapfstelle für Vierbeiner. Die Zapfsäule wird im Winter abgestellt, damit sie nicht einfriert.

Mit der Inbetriebnahme des Trinkwasserbrunnens möchte die Landestalsperrenverwaltung aber auch ein Zeichen setzen. Trinkwasser aus dem Wasserhahn sei in Deutschland das am besten kontrollierte Lebensmittel, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb sollten Besucher animiert werden, keine Wegwerfflaschen mehr zu nutzen.