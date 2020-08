Das hätte böse ausgehen können: Unbekannte haben am Montagnachmittag in Breitenbrunn im Erzgebirge ein etwa ein Kilogramm schweres Stück Holz auf die Gleise der Bahnstrecke Johanngeorgenstadt - Zwickau. Ein in Richtung Zwickau verkehrender Zug erfasste den Gegenstand gegen 14:40 Uhr. Der Zug konnte die Spur halten, blieb auf den Gleisen. Das schwere Stück Holz, wurde vom Zug erfasst und in das Gleisbett geschleudert, teilte die Polizei mit. wurde. Es sei kein Sachschaden entstanden, auch Verletzte habe es keine gegeben.