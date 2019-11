Ein Auto ist am späten Samstagabend in Aue mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Autofahrer war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach Reporterangaben wurde niemand verletzt. Die sechs Fahrgäste hat ein Ersatzbus abgeholt. Die B169 war im Zuge der Bahnhofsbrücke für Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten rund 90 Minuten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zum Sachschaden konnten die Beamten noch keine Angaben machen.