Ein Autofahrer ist am später Samstagabend in der Erzgebirgsgemeinde Sehmatal verunglückt. Nach Angaben der Polizei, befuhr der 70-Jährige mit seinem Pkw die Richterstraße von der B95 kommend in Richtung Cranzahl. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der Mann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er in der weiteren Folge nach links von der Straße abkam, in einen Graben rutschte und sich überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer.