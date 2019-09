Drei junge Menschen sind am Montagabend bei einem Unfall zwischen Oberwiesenthal und Tellerhäuser verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 18-Jähriger auf einem gesperrten Waldweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich mehrfach. Dabei wurde ein 17-jähriges Mädchen aus dem Pkw geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer, der 20-jährige Beifahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.