Bei einem Verkehrsunfall ist in Schlettau im Erzgebirge ein 66 Jahre alter Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kippte der Laster in den Straßengraben.