In den kommenden Tagen wird das Wetter wieder milder und frühlingshaft. Auf dem Fichtelberg laufen dennoch schon die Vorbereitungen für den Beginn der Skisaison. Mit dem "ersten richtigen Schnee" in diesem Winter werden nach Angaben des Schwebebahn-Geschäftsführers René Lötzsch derzeit die Langlaufloipen präpariert, in der nächsten Woche folgen die Abfahrtspisten. Der Skibetrieb soll voraussichtlich am nächsten Wochenende starten.

Die ersten Langläufer sind im Erzgebirge bereits unterwegs. Bildrechte: MDR/extremwetter.tv