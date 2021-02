Auf dem Fichtelberg braut sich was zusammen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Nacht zu Donnerstag in Lagen über 1.000 Metern Höhe im Erzgebirge vor orkanartigen Sturmböen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde. Die Warnung gilt von 21 Uhr bis zum Donnerstagmorgen 8 Uhr. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, hieß es. Der DWD rät, Abstand von Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. In den tieferen Lagen Sachsens rechneten die Meteorologen für die Nacht mit Windstärken zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde.