Ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ist einen Tag nach seiner Überführung am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Marienberg verhängte gegen den Mann wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln eine Geldstrafe von 4.500 Euro. Das Auto des 37-Jährigen war am Dienstag in Annaberg-Bucholz gestoppt worden. Der Fahrer stand unter Drogen und hatte insgesamt vier Cliptütchen mit Pervitin bei sich. Hierbei handelt es sich um ein illegales Aufputschmittel.