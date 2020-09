In Bärensteins tschechischem Nachbarort Vejprty (Weipert) ist am Dienstag das im Januar bei einem Brand schwer beschädigte Pflegeheim für Behinderte offiziell wiedereröffnet worden. Das Haus ist in Teilen saniert und mit moderner Brandschutztechnik ausgestattet worden. Bei dem tragischen Unglück kamen damals acht Menschen ums Leben, ein neunter Heimbewohner verstarb erst vor wenigen Tagen.



Die Bärensteiner hatten damals große Hilfsbereitschaft gezeigt und bei einem Konzert Spenden gesammelt. Bürgermeister Sylvio Wagner, der zur Wiedereröffnung geladen war, sagte MDR SACHSEN: "Es ist natürlich viel im Brandschutzbereich passiert, das ist jetzt auf dem neuesten Stand, nach den strengsten Regeln gebaut worden und auch optisch ist das jetzt ein Hingucker." In Bärenstein selbst bewege die Katastrophe noch immer die Bewohner. Die beiden Nachbarorte trennt nur ein Grenzbach.