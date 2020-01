Bei einem Unfall auf eisglatter Fahrbahn ist ein Autofahrer bei Bärenstein im Erzgebirge schwer verletzt worden. Der 23-Jährige kam Mittwochabend aus Richtung Königswalde, als er in einer Kurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Die umliegenden Feuerwehren rückten an, um den verunglückten Fahrer zu befreien. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.