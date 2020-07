In Schneeberg hat es am Donnerstagabend in einer Asylunterkunft gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache waren in einem Raum ein Bettlaken und eine Matratze in Flammen aufgegangen. In der Folge mussten vier Personen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Feuerwehren Schneeberg, Neustädtel, Grießbach und Bad Schlema waren mit zehn Fahrzeugen und 56 Kameraden im Einsatz.

Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hohe Straße zum Brand in der Asylunterkunft gerufen. Bildrechte: Niko Mutschmann