Trotz der ungewissen Aussicht haben die Mitarbeiter der Fichtelberg Schwebebahn die Schneekanonen angeworfen, um ausreichend Kunstschnee für die kommende Saison zu produzieren. Dabei ist noch unklar, ob die Saison in diesem Winter überhaupt starten kann. Angesichts der nach wie vor steigendenden Infektionszahlen und der europaweiten Diskussion über Skitourismus, ist an eine Öffnung des Skigebiets derzeit nicht zu denken. René Lötzsch, Betreiber der Fichtelberg Schwebebahn, will die Hoffnung nicht aufgeben. "Wir müssen das unternehmerische Risiko tragen und maschinell beschneien, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal losgeht."