In einem Waldgebiet bei Schneeberg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Einsatzleitung vor Ort berichtet, stand der Waldboden auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern in Flammen. Das Feuer konnte von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Schneeberg und Neustädtel unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.