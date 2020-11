Damit die Geschenke der Aktion " Weihnachten im Schuhkarton" auch rechtzeitig ihre Empfänger erreichen, gibt es viele Abgabestellen. Eine von ihnen ist bei Familie Lehmann in Lauter-Bernsbach. Sie haben ihr Wohnzimmer in ein kleines Postamt verwandelt. Ein riesiger Holztisch dient als Arbeitsfläche. Hier stapeln sich unzählige bunte Schuhkartons mit Geschenken.

Weihnachten im Schuhkarton Weihnachten im Schuhkarton ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Ursprünglich 1993 von der amerikanischen Hilfsorganisation Samaritan's Purse (Die barmherzigen Samariter) initiiert, wird sie seit 1996 im deutschsprachigen Raum durchgeführt. Gesammelt werden Geschenke im Schuhkarton für Kinder in Afrika, Asien, Europa, Zentral- und Südamerika. Die deutschen Pakete gehen zum großen Teil nach Osteuropa. Die Aktion versteht sich nicht als Entwicklungshilfe, sondern als Geschenkkampagne, bei der auch die Weihnachtsbotschaft vermittelt werden soll.

Eine Frau holt einen Leerkarton im improvisierten Postamt ab. Katharina Weinert beteiligt sich an der Aktion. "Alles ist schon fertig. Meistens packe ich Päckchen für einen Jungen und manchmal auch für ein Mädchen. Weil ich eigentlich selbst immer nur Mädels zu versorgen hatte, nehme ich jetzt gern auch einen Jungen", lacht sie. "Er bekommt eine Mütze, Strümpfe, Schreibsachen, Malsachen, etwas zu Naschen und etwas zum Spielen." Seit neunzehn Jahren macht die Mutter zweier Töchter das schon so.

Vom kleinen Postamt der Lehmanns gehen jährlich in der Vorweihnachtszeit bis zu 1.000 Päckchen mit Geschenken auf die Reise. Katrin Lehmann prüft, ob alle Geschenke auch neu sind. Ihr Mann Helmar ist für das Einpacken zuständig: "Die fertigen Päckchen werden in größere Versandkartons gepackt. Hier sind sie schon nach Alter und Geschlecht getrennt. Dann gehen sie mit der Post auf die Reise." Zuerst werden die Kartons in die Zentrale nach Berlin geschickt. Von dort aus werden sie in alle Welt verschickt. Die Päckchen aus Deutschland sind in den vergangenen Jahren zumeist an bedürftige Kinder in Ost- und Südosteuropa geschickt worden. Die Aktion läuft in diesem Jahr noch bis zum 16. November.