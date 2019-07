Nachdem die Montanregion Erzgebirge am Sonnabend den Unesco-Welterbetitel geholt hat, richten die Verantwortlichen ihren Blick bereits auf die nächsten Schritte. "Zuerst wird gejubelt. Das ist klar. Aber wir haben jetzt viele Marketingaufgaben", sagte Matthias Lißke von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. Am Monatsende werde eine App fertig werden. Außerdem habe man eine Broschüre erstellt. "Und natürlich werden wir feiern, wenn wir die Urkunde am 14. September bekommen. Für den Tag haben wir in Freiberg auf dem Obermarkt einen großen Zapfenstreich mit vielen Bergleuten geplant", so Lißke, der bereits erste positive Rückmeldungen auf die Welterbeentscheidung bekommt. "Es gibt bereits Anfragen von Reisebüros aus den USA und aus Japan, die die Entscheidung mitbekommen haben. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Mal sehen, was draus wird. Viel Arbeit liegt vor uns", sagt der Wirtschaftsförderer.