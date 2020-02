Heute ist das Wetter in richtiger Aprillaune. Über unseren Köpfen braut sich etwas zusammen: Labile Atlantikluft bestimmt das Wetter. Da wir es mit kalter Höhenluft zu tun haben, brodelt es in der Atmosphäre. Im Tagesverlauf sind immer wieder Schauer möglich. Dabei sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend sogar auf 400 bis 200 Meter. In den Lagen, die noch tiefer sind, können Graupelschauer auftreten. In diesem Zusammenhang müssen wir uns in Sachsen auf Glättegefahr einstellen.