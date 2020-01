In der Nähe des Grenzübergangs Oberwiesenthal kam der Rettungshubschrauber nicht mehr hoch. Bildrechte: Bernd März

Der Sturm rund um den Fichtelberg hatte am Nachmittag auch Einsatzkräften zugesetzt. Ein Rettungshubschrauber, der an die Grenze zu Tschechien wegen einer Armfraktur alarmiert wurde, hing fest. Den Angaben eines MDR-Reporters zufolge konnte der Hubschrauber wegen der schlechten Sicht nicht mehr starten. Es sah so aus, als ob die Besatzung vor Ort in einem Hotel übernachten müsse. Gegen 15:20 Uhr konnte der Hubschrauber in einer kurzen Sturmpause dann doch noch zu seinem Heimflug nach Zwickau aufbrechen.



Auch Neuschnee wurde angekündigt. Demnach sei oberhalb von 600 Metern mit fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. In Staulagen könnten sogar zehn Zentimeter fallen. In der Nacht zu Sonntag soll der Schneefall nachlassen. Dann bestehe Glättegefahr durch überfrierende Nässe, sagten die Meteorologen.