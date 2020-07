Mit dem Einbau eines neuen Wasserrades in der Papiermühle Zwönitz sind die Sanierungsarbeiten an dem historischen Gebäude abgeschlossen. Spezialisten einer Mühlenbaufirma aus dem Erzgebirge haben in mehreren Wochen Kleinarbeit das neue Wasserrad eingebaut. Das alte war witterungsbedingt verschlissen. "Es gab noch alte Pläne von denm vorhergehenden Rad, da gab es eine alte Zeichnung", erzählt Mühlenbauer Patrick Einenkel. "Und danach haben wir das fast eins zu eins nachgebaut."