In den höheren Lagens Sachsens hat es zum Jahresende hin geschneit. Im Erzgebirge und im Vogtland ging die weiße Pracht oberhalb von 600 Metern nieder. Einige Erzgebirger holten den Schlitten heraus oder mussten vor der Haustür Schnee schaufeln. Auf den Straßen ist der Winterdienst im Einsatz. Der Fichtelberg ist in weiß gehüllt. Wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung stehen die Skilifte auf dem höchsten Berg Sachsen zur Zeit aber still.

Auch in der kommenden Nacht soll es schneien. Die Temperaturen sinken bis auf -8 Grad Celsius. Am Sonnabend ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf dem Fichtelberg mit schweren Sturmböen zurechen. In den kommenden Tagen ist vorerst kein weiterer Schnee in Sicht. In weiten Teilen Sachsens blieb am ersten Weihnachtsfeiertag die weiße Pracht allerdings aus.