Frühlingsanfang - war da was im Erzgebirge? Diese Frühlingsboten trotzen dem Schnee, der in der Nacht zu Sonnabend in Höhenlagen ab 600 Metern fiel. Bildrechte: MDR/Bernd März

Pünktlich zum Frühlingsanfang hat sich das Winterwetter in den Bergen in Sachsens zurückgemeldet. Die Temperaturen gingen am Sonnabend kräftig zurück auf nur noch einstellige Werte, informierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Oberhalb von 600 Metern waren örtlich im Erzgebirge ein paar Zentimeter Schnee gefallen, sagte Meteorologe Peter Zedler vom DWD in Leipzig. Liegen bleiben werde die dünne weiße Pracht allerdings nur in den höchsten Lagen.