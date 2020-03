Der Winter hat sich im Erzgebirge in der Nacht zum Sonnabend noch einmal zurückgemeldet. Die Schneefallgrenze sank zwischenzeitlich auf etwa 400 Meter. Auf den verschneiten Straßen kam es in den Morgenstunden zu Verkehrsbehinderungen. Mehrere Lkw blieben auf der Verbindungsstraße zwischen Zwönitz und Geyer auf der glatten Steigung liegen. Ein Sattelzug kam von der Straße ab und blieb nur wenige Zentimeter neben dem Straßengraben hängen. Autofahrer hatten Mühe, auf der schmalen Straße an den Lkw vorbeizukommen.