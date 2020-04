Auf dem Fichtelberg ist am Dienstag noch kein Hauch von Frühling zu verspüren.

Auf dem Fichtelberg ist am Dienstag noch kein Hauch von Frühling zu verspüren.

Auf dem Fichtelberg ist am Dienstag noch kein Hauch von Frühling zu verspüren. Bildrechte: promovie/Oliver Kaufmann

Typisch April: Nach einem Temperatursturz von mehr als 20 Grad ist der Winter für kurze Zeit zurück im Erzgebirge. Die Temperatur auf dem Fichtelberg fiel von 15 Grad am Sonntag auf Minus sieben Grad am Dienstagmorgen. Dazu gibt es in den Höhenlagen leichten Schneefall.