Bei Sonne und guten Winterbedingungen sind tausende Sachsen am Sonnabend in die Winterferien gestartet. Auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal und auf den Hängen im Osterzgebirge tummelten sich die Wintersportler, Schlittenfans und Spaziergänger. Sie genossen das Winterwetter bei viel Sonne und wenig Wind. Auf dem Fichtelberg hatte es in den vergangenen Tagen mehrfach geschneit. An den Liften der Skipisten mussten die Skifahrer teilweise länger anstehen.