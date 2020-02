Eislaufen ist von Montag bis Freitag zwischen 14 Uhr bis 17 Uhr möglich, am Sonnabend von 15 Uhr bis 18 Uhr. In den Ferien und an Feiertagen öffnet das Eisstadion zwischen Montag und Sonnabend zusätzlich auch zwischen 10 und 13 Uhr. Für angemeldete Gruppen ist das Eislaufen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Die genauen Termine für Februar gibt es auf der Homepage des Vereins.