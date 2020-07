Die Wismut GmbH hat in Johanngeorgenstadt einen alten Uranbergbaustandort saniert und wieder an die Eigentümerin, die Stadt, übergeben. Für die Renaturierung der sogenannten Halde 42 wurden im Auftrag des Landes Sachsen zwei Millionen Euro ausgegeben. Das Unternehmen hatte den Schacht an der Halde gesichert und kontaminierten Boden abgetragen.