Bei der Sanierung der frühen Uranbergbau-Standorte hat die Wismut in diesem Jahr eine weitere Maßnahme in Breitenbrunn abgeschlossen. Es handelt sich um eine Grubenverwahrung am Rabenberg direkt unterhalb der Sportschule. Der Projektverantwortliche der Wismut für Altstandorte, Manfred Speer, sagte MDR SACHSEN, es handele sich um ein Großprojekt, das die Wismut seit Jahren beschäftige. "Der gesamte Wald ist wie ein Schweizer Käse durchlöchert und wir haben ein Menge an Tagesbrüchen. Wir haben durchgebaute Grubenbaue bis an die Tagesoberfläche, die zum einen für die forstwirtschaftliche Nutzung eine Riesengefahr sind, zum anderen auch für die kulturelle-sportliche Nutzung und für die Wanderer." Er denke da unter anderem an die Trails am Rabenberg, die intensiv genutzt würden. "Es ist angedacht, die Trails zu erweitern. Voraussetzung ist aber, dass wir die Sicherung an der Tagesoberfläche durchführen." Diese Aufgabe stehe im kommenden Jahr an.