Für die Sanierung der sogenannten Wismut-Altstandorte gibt es auch über das Jahr 2022 hinaus Geld von Freistaat Sachsen und der Bundesregierung. Das teilte das sächsische Wirtschaftsministerium mit. Eine entsprechende Vereinbarung wird am Freitag um 10:30 Uhr von Staatssekretär Christian Hirte aus dem Bundeswirtschaftsministerium und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig in Bad Schlema unterzeichnet. Bund und Land hatten seit 2003 bereits 216 Millionen Euro bereitgestellt.

Die Wismut mit Standorten hatte in Sachsen Standorte in Aue/Bad Schlema, Crossen (Landkreis Zwickau) und Königstein/Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Außerdem war das Unternehmen in Thüringen aktiv. Bis 1990 als es als drittgrößter Uranproduzent der Welt. In mehr als vier Jahrzehnten wurden 231.000 Tonnen Uranerz gefördert - ohne Rücksicht auf Schäden in Natur und Landschaft.