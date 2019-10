Der bundeseigene Bergbausanierer Wismut hat mit der Sanierung eines der größten Altstandorte aus Zeiten des Uran-Bergbaus begonnen. Es handelt sich um die sogenannte Hakenkrümme in Aue. Am Dienstag erfolgte dort der symbolisch erste Spatenstich für die Arbeiten.



In dem Bereich wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Uranerz gefördert und vor Ort aufbereitet. Dazu musste das Flussbett des Schwarzwassers verlegt werden, das dort in einer beinahe kreisrunden Schleife verlief. Auf dem Gelände lagern bis heute Schlacke, Bauschutt und radioaktiver Schlamm. Vor dem Uranbergbau war das Areal ein Ausflugsziel und Naherholungsgebiet mit Freibad.