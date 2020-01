In Zwönitz ist in der Nacht ein Wohnhaus niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei kamen zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr wurde gegen 2:30 Uhr alarmiert. Das gesamte Oberschoss stand bei Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen. Die Bewohner hatten sich bereits selbst ins Freie gerettet. Menschen aus einem angrenzenden Haus wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten konnten am frühen Sonntagmorgen beendet werden. Die Brandursache ist noch unklar.