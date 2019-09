Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in Aue im Erzgebirge ausrücken. Im Obergeschoss eines Häuserblocks brannte das Schlafzimmer einer Wohnung. Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, ermittelt nun die Polizei gegen die Mieterin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 69-Jährige das Feuer selbst gelegt. Dazu habe sie brennendes Papier in einen Kleiderschrank gesteckt und danach die Rettungskräfte alarmiert, heißt es von der Polizei. Die Frau kam in eine psychiatrische Abteilung.