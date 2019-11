Im Erzgebirge haben Wölfe vier Schafe angefallen und verletzt. Das hat das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Montag bestätigt. Demnach ereignete sich die Attacke bereits am 11. Oktober in Jöhstadt. Zuerst hatte die "Freie Presse" darüber berichtet.

Dem Landesamt zufolge hatte wurden die verletzten Schafe gleich nach der Meldung des Angriffs von der Fachstelle Wolf begutachtet. Dabei stellte ein Experte fest, dass die Wunden mit großer Sicherheit wirklich von einem oder mehreren Wölfen verursacht worden waren. Deshalb wurden auch keine DNA-Proben. Allerdings kann in diesem Fall der Schafhalter keinen finanziellen Ausgleich vom Freistaat erwarten, weil er die Mindestschutzanforderungen nicht erfüllt hatte. Der Behörde zufolge gab es weder einen 90 Zentimeter hohen Elektrozaun noch einen 120 Zentimeter hohen engmaschigen Zaun mit sogenanntem Bodenabschluss, der also nicht untergraben werden kann.

Seit dem Zwischenfall wurden keine weiteren Wolfsangriffe in der Region gemeldet. Im April waren allerdings im nahegelegenen Oberwiesenthal mehrere Schafe gerissen worden. Hier ergaben DNA-Tests, dass die Angreifer Wölfe waren. Diese waren unter anderem in einen teilweise offenen Stall eingedrungen. In diesem Fall wurde der Schafhalter entschädigt.



Dem aktuellen Wolfsmonitoring zufolge gibt es auf der sächsischen Seite des Erzgebirges weder Rudel noch standorttreue Paare oder Einzeltiere. Allerdings hat sich auf tschechischer Seite in der Grenzregion bei Výsluní ein Rudel angesiedelt. Dessen Territorium reicht bis nach Sachsen hinein.