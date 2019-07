Im Erzgebirge soll ab 2021 ein neues Bergwerk den Betrieb aufnehmen. Das Unternehmen SME will im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla Wolfram und Flussspat fördern. Es sollen bis zu 100 Arbeitsplätze entstehen. Bergbauexperten rechnen damit, dass die Pöhlaer Lagerstätte einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Wolfram und Flussspat hat - Wenn alle behördlichen Genehmigungen erteilt sind, sollen schon im nächsten Jahr die Arbeiten für die Einfahrtsrampe in das Bergwerk beginnen.