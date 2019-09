In Schlettau startet am Vormittag der erste führerlose Zug, der mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G gesteuert wird. Es ist die weltweit erste Testfahrt eines auf diese Weise gesteuerten Zuges.

Vodafone hatte dafür den ersten temporären Funkmast mit dem 5G-Mobilfunk-Standard in Schlettau errichtet. Da der Mast nur mit einer Reichweite von etwa 800 Metern errichtet wurde, fährt der Zug nur auf dem Bahnhof Schlettau.

Der Smart Rail Connectivity Campus mit Sitz in Annaberg-Buchholz will in den kommenden Jahren das automatisierte Bahnfahren zur Marktreife bringen. Als Teststrecke dient die Bahnstrecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg.